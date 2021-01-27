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15:05

Материнский капитал в Петербурге разрешат направлять на реконструкцию садовых домов

фото ЗакС политика Материнский капитал в Петербурге разрешат направлять на реконструкцию садовых домов

Законодательное собрание Петербурга на заседании в среду, 27 января, приняло в первом чтении проект закона, по которому средства материнского капитала можно будет расходовать на реконструкцию садовых домов.

Раньше эти дома можно было только строить заново. Законопроект о новом назначении маткапитала внесла фракция "Единая Россия".

Беспартийный депутат Максим Резник заявил, что принятие этой инициативы - "нечто несущественное" на фоне происходящих в стране событий. Он также отметил, что все же лучше принимать законы о садовых домах, чем эти дома рисовать, намекнув на недавнюю встречу губернатора Александра Беглова со студентами РГПУ имени Герцена. 

Член фракции "Справедливая Россия" Надежда Тихонова призвал коллег и дальше расширять возможности материнского капитала. По ее словам, необходимо принять закон, который позволит многодетным семьям покупать участки ИЖС под строительство домов.

Напомним, маткапитал в Петербурге также можно направлять на улучшение жилищных условия, получение ребенком образования, медицинскую реабилитацию, организацию оздоровительного отдыха или санаторно-курортного лечения ребенка, приобретения пассажирского транспортного средства, но только произведенного в России.

Сергей Еремеев


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