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16:30

Главу штаба Навального в Мурманске задержали перед новыми несогласованными протестами

фото ЗакС политика Главу штаба Навального в Мурманске задержали перед новыми несогласованными протестами

Глава штаба Навального в Мурманске Виолетта Грудинина в своем Telegram-канале сообщила, что ее задержали.

Грудинину доставили в отделение полиции по Октябрьскому округу. Там на нее составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованной акции). По словам активистки, ее дважды привлекают за одно и то же, сначала составив протокол за организацию, затем, такой же – за призывы.  Теперь Грудинину везут в Октябрьский суд Мурманска.

Ранее штабы Навального анонсировали новые несогласованные акции в грядущие выходные – вслед за прошедшими по всей России 23 января. В Петербурге в том числе.

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