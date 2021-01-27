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16:53

В Петербурге за полгода прибавилось 32 тысячи избирателей

фото ЗакС политика В Петербурге за полгода прибавилось 32 тысячи избирателей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отчиталась о численности избирателей на 1 января 2021 года. Количество совершеннолетних жителей, имеющих право голосовать в городе на Неве составило 3,871 млн человек.

По сравнению с данными Горизбиркома о численности избирателей на 1 июля 2020 года избирателей в Петербурге стало больше на 32 тысячи человек - тогда комиссия насчитала 3,839 млн имеющих право голосовать петербуржцев. При этом данные системы ГАС "Выборы" говорят о том, что при голосовании по Конституции, последний и основной день которого так же был 1 июля, в списки избирателей Северной столицы были включены 3,874 млн человек. 

Если отталкиваться от данных о численности избирателей, зарегистрированных в Петербурге, то больше всего совершеннолетних жителей прибавилось в Приморском районе - плюс 7627 человек. Особенно в этом районе выделяется по цифрам МО "Коломяги", где в списки избирателей приплюсовалось 3677 человек. 

На втором месте по приросту совершеннолетних с местной пропиской оказался Красносельский район. Здесь число избирателей выросло на 6598 человек, из них 3,1 тысячи в МО "Сосновая поляна", а 2,7 тысяч - в МО "Южно-Приморский"

Третье место по увеличению числа избирателей у Невского района - плюс 4381 человек. Среди муниципалитетов этого района наибольший рост числа избирателей, по данным Горизбиркома, наблюдается в МО "Рыбацкое" (+1729 человек) и МО "Невский округ" (+1173). 

Сократилась число избирателей только в трех районах города. В Кировском имеющих право голосовать в Петербурге жителей стало на 1297 человек меньше. Во Фрунзенском - на 803 человека, а в Центральном на 674. 

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