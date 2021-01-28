СК завел дело против Волкова из-за призывов к выходу на акции

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова, "правой руки" политика Алексея Навального и координатора сети его штабов. Оппозиционеру вменяют призывы к выходу на несанкционированные митинги через социальные сети. Акцент делается на том, что он якобы обращается именно к несовершеннолетней части аудитории и тем самым, считают в СК, вовлекает ее в незаконную деятельность. Это состав ч.2 статьи 151.2 УК РФ.

"Волков достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге "YouTube" публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников", - гласит сообщение пресс-службы СК.

Отметим, что последние несколько лет Волков находится за границей.

На акцию 23 января вышли десятки тысяч людей по всей стране, что обернулось тысячами задержаний и привело к уголовным делам. В Петербурге, где протестное шествие стало самым массовым за последние годы, манифестанты перекрыли Невский проспект.