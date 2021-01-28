18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:05

Петербургу выделили 1 млрд рублей на ремонт дорог в 2021 году

фото ЗакС политика Петербургу выделили 1 млрд рублей на ремонт дорог в 2021 году

Федеральный центр предоставил Петербургу 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году, оповестили в Смольном.

"Для нас очень важна финансовая поддержка федерального центра. Дополнительные средства позволят улучшить качество городских магистралей, а значит и повысить безопасность на дорогах", - уверен городской глава Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что всего из бюджета Петербурга на обновление дорог в текущем году выделено порядка 4 млрд рублей. Список нуждающихся в ремонте объектов формируется.

В 2020 году в Северной столице обновили участки дорожной сети по 80 адресам общей площадью 3 млн кв. метров.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:47 "Час муниципальных образований" в ЗакСе решили отложить с февраля на март

10:51 РАНХиГС отказалась от сотрудничества с отрицающим Холокост профессором

9:55 Константина Котова задержали: он ожидает в отделе суда за неповиновение полицейскому

27 января, 18:59 РКН оштрафовал "Радио Свобода" на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагента

27 января, 18:41 В Купчино хотят заменить "краб" и "креветку" наземным переходом через "Твой бюджет"

27 января, 13:30 Госдума ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ с США на пять лет

27 января, 12:49 На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда

27 января, 12:19 В СПбГУ демонтировали бюст Ахмет-Заки Валиди по требованию прокуратуры

27 января, 10:26 ФСБ объяснила бесполетную зону у дворца под Геленджиком разведактивностью стран НАТО

27 января, 9:21 Путин предложил Госдуме продлить договор СНВ с США на пять лет


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:55 "Должны уже с этим жить": Дрозденко призвал чиновников воспринимать пандемию как сопутствующую ситуацию для решения проблем

14:36 ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти не занимается аккредитацией СМИ на несанкционированный митинг 31 января

14:11 "Это никак не связано с протестами": Сотрудники ТЦ в Екатеринбурге массово станцевали в поддержку Путина

13:53 Комитет по соцполитике намерен потратить 80% своего бюджета на выплаты гражданам

13:52 Миронов ждет помощи от "Газпрома" переходящим на газ автовладельцам

13:33 Константина Котова арестовали на 5 суток за неповиновение полицейскому во Внуково

13:19 В Ленобласти сокращают коронавирусный коечный фонд

13:13 Встречавшего Навального в аэропорту сотрудника ФБК Пахомова отправили под арест

13:10 Ржаненков: Комитет по соцполитике уже осуществляет вакцинацию ветеранов от COVID-19

12:53 Муниципал: В трехлетней работе МО "Город Петергоф" КСП нашла нарушения на 57 млн рублей

12:47 "Час муниципальных образований" в ЗакСе решили отложить с февраля на март

12:41 Сыновей Маргариты Юдиной, пострадавшей от удара силовика, грозят забрать в армию

12:28 Глава комитета по соцполитике сообщил об увеличении мер поддержки семей с детьми 3-7 лет

12:20 Ранним утром в Петербурге прошли обыски у участников акции 23 января

12:05 Петербургу выделили 1 млрд рублей на ремонт дорог в 2021 году

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru