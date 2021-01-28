Петербургское МВД объявило об уголовном деле о насилии над полицейскими на субботней демонстрации

В центре "Э" заявили о причастности одного из петербуржцев, у которого утром 28 января прошли обыски, к применению насилия над полицейскими. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что инцидент произошел у дома № 28 по Невскому проспекту во время протестного шествия 23 января.

По данным ведомства, речь идет о 39-летнем жителе Кировского района города. Его доставили в следственные органы.

"По данному факту ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношения представителя власти)", - заявили в МВД.

Дело связано с попыткой прорыва оцепления, выставленное сотрудниками правоохранительных органов, уточнили в региональном управлении Следственного комитета.

Полиция заявила, что устанавливает других людей, причастных к данному эпизоду.

Напомним, ранее ОВД-Инфо сообщило, что обыски в Петербурге прошли минимум по двум адресам. Сотрудники Следственного комитета также пришли в квартиру Артура Непокульчинского и его сына Георгия. Их допросили в качестве свидетелей по тому же делу.