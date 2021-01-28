Суд арестовал одного из напавших на машину ФСБ 23 января

Суд в Москве арестовал на два месяца 18-летнего тиктокера Константина Лакеева, обвиненного в нападении на машину ФСБ в ходе несанкционированной акции протеста 23 января, сообщает "Медуза". Его преследуют по двум статьям - хулиганстве и порче чужого имущества.

Ранее член ОНК по Москве Марина Литвинович рассказала, что Лакеев две ночи провел, пытаясь спать на стуле в Следственном комитете, что его избили и отказывались кормить.

В Москве и Петербурге акции 23 января в поддержку Алексея Навального собрали более десяти тысяч участников. В обеих столицах в связи с акцией завели сотни административных дел и несколько уголовных.