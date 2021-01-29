Суд согласился отпустить фигуранта "московского дела" Лесных по УДО

Волжский горсуд Волгоградскй области удовлетворил просьбу об условно-досрочном освобождении фигуранта "московского дела" Егора Лесных, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Эльдара Гароза.

Если это решение не будет обжаловано, то Лесных выйдет на свободу через 10 дней.

Дело Лесных было объединено в одно производство с делами Максима Мартинцова и Александра Мыльникова. По версии следствия, на акции протеста 27 июля 2019 года в Москве они напали на сотрудника Росгвардии. Лесных пояснял, что пытался предотвратить избиение силовиками парня и девушки, которые просили о помощи, он говорил, что потянул росгвардейца, не применяя насилия. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии, Мартинцова – к 2,5, Мыльникова – к двум годам условно.