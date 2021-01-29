Пострадавшую от удара силовика Маргариту Юдину выписали из больницы

Маргарита Юдина выписалась из петербургской Елизаветинской больницы, куда вынуждена была попасть из-за ухудшения самочувствия на фоне сотрясения мозга, полученного на акции 23 января, уведомляет "Команда 29". Врачи оценивают здоровье женщины как стабильное.

"Она будет проходить амбулаторное лечение. Сейчас дети Маргариты находятся в безопасном месте с матерью, в том числе несовершеннолетняя дочь. Выписка проходила под пристальным вниманием правоохранительных органов. За машиной, в которой из больницы с адвокатом уезжала Маргарита, следовала процессия из автомобилей наружки", - сообщил адвокат "Команды 29" Евгений Смирной.

Днём ранее глава Лужского района Ленобласти, где проживает Юдина, Юрий Намлиев поднял вопрос о том, проходили ли её 20 и 25-летний сыновья воинскую службу. Кроме того, по его словам, что органы опеки имеют замечания "к воспитанию" несовершеннолетней дочери женщины якобы из-за того, что та "не ходила в школу и сейчас не учится".

Напомним, Юдина попала в поле зрения СМИ после того, как в сети опубликовали видеозапись, сделанную в ходе протестной акции 23 января: на кадрах полицейский, ведущий задержанного по проезжей части, с силой пинает вышедшую к нему на встречу женщину в живот, отчего она падает и ударяется головой.

24 января Юдину навестили в больнице как ударивший её силовик, так и начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти петербургского главка полиции Сергей Музыка. Оба извинились, пострадавшая извинения приняла. Позднее она дала интервью, в котором рассказала, что сделала это потому, что её торопили с принятием решения: в течение дня у её палаты дежурили полицейские, ожидавшие ответа. Потом к ней позвали журналистов телеканала 78, при этом даже не дав возможности подготовиться - перед телекамерами она оказалась буквально без одежды.

Женщина собирается подавать заявление в Следственный комитет с требованием разобраться в ситуации и привлечь ударившего её силовика к ответственности.

Фото: Денис Коротков / "Новая газета"