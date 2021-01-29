"Мемориал" признал арестованного за "экстремистские" твиты оператора ФБК Зеленского политзаключенным

"Мемориал"* признал оператора Фонда борьбы с коррупцией** Павла Зеленского политзаключённым: в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму из-за эмоционального поста в Twitter, который он написал после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной.

В правозащитном центре уверены, что дело Зеленского направлено на "принудительное прекращение его оппозиционной деятельности и запугивание сотрудников ФБК и сторонников политика Алексея Навального".

В действиях оператора, считают в "Мемориале", нет состава уголовного преступления.

"Более того, даже если содержание его твитов формально подпадало бы под вменяемую ему статью УК о призывах к экстремизму, следствие все равно не должно было возбуждать уголовное дело в связи c явной малозначительностью его действий. Экспрессивные высказывания Зеленского были спонтанной реакцией на незаконные действия силовиков, которые привели к гибели Ирины Славиной. В них не содержится призывов к конкретным экстремистским действиям", - констатировали правозащитники.

Зеленский был задержан утром 15 января, после того, как силовики пришли к нему с обысками. Оператора подозревают в призывах к экстремизму из-за его твитов о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной, в которых он жестко раскритиковал президента Владимира Путина и действующую власть в России.

Сообщалось, что во время задержания Зеленского ударили по голове, медики пытались его госпитализировать, но представитель СК не позволил им этого сделать. Также была информация, что во время допроса следователь насильно разблокировал его телефон через Touch ID.

15 января соратника Навального отправили под арест до 28 февраля.

**ФБК и "Мемориал" решением Минюста РФ внесены в реестр НКО-иноагентов