Генпрокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за "провокации" на митингах 31 января

Генеральная прокуратура заявила, что провокации и насильственные действия на несогласованных акциях протеста могут быть квалифицированы как массовые беспорядки, передает "Интерфакс".

В ведомстве пригрозили привлечением к ответственности по ст. 212 УК РФ за "провокационные и насильственные действия участников несогласованных акций, планируемых на выходных". Также в прокуратуре напомнили по ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность) из-за призывов к участию, размещенных в интернете.

Обновлено 17:51 МВД в Twitter также опубликовало сообщение, в котором аналогично предупредило об ответственности.

Штабы Навального по всей России анонсировали новые акции протеста 31 января в ряде городов. До этого прошли крупные митинги 23 января, в которых приняли участие десятки тысяч россиян. По всей стране задержали свыше 4 тысяч человек, в Москве – более 1,5 тысяч, в Петербурге – более 550.