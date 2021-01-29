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18:01

Координатора волгоградского штаба Навального будут судить за анонс акции 31 января из спецприёмника

фото ЗакС политика Координатора волгоградского штаба Навального будут судить за анонс акции 31 января из спецприёмника

Координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Евгения Кочергина намерены отправить под суд за анонсирование протестной акции 31 января из стен спецприёмника, где он отбывает 7-суточный административный арест за призывы к участию в несанкционированной демонстрации 23 января, поделился с "Апологией протеста" адвокат Фёдор Куницкий.

Сам Кочергин отрицает, что будучи арестованным имел возможность каким-либо образом сообщать о грядущих протестах.

Сегодня его задержали на выходе из спецприёмника, после чего доставили в отдел полиции, где составили новый протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. 

Адвокат рассказал, что ранее пребывающего под арестом Кочергина навестил сотрудник прокуратуры, который вынес ему предостережение о недопустимости экстремистских действий. По информации полиции, через личный аккаунт активиста в соцсетях продолжают распространять сведения о запланированном на 31 января митинге. 

Кочергин вину не признает, уточняя, что не имел возможности выйти в интернет, сидя во временном изоляторе.

Дело координатора штаба рассмотрит Дзержинский районный суд Волгограда. Заседание состоится в ближайшие минуты.

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