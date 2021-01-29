Координатора волгоградского штаба Навального будут судить за анонс акции 31 января из спецприёмника

Координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Евгения Кочергина намерены отправить под суд за анонсирование протестной акции 31 января из стен спецприёмника, где он отбывает 7-суточный административный арест за призывы к участию в несанкционированной демонстрации 23 января, поделился с "Апологией протеста" адвокат Фёдор Куницкий.

Сам Кочергин отрицает, что будучи арестованным имел возможность каким-либо образом сообщать о грядущих протестах.

Сегодня его задержали на выходе из спецприёмника, после чего доставили в отдел полиции, где составили новый протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ.

Адвокат рассказал, что ранее пребывающего под арестом Кочергина навестил сотрудник прокуратуры, который вынес ему предостережение о недопустимости экстремистских действий. По информации полиции, через личный аккаунт активиста в соцсетях продолжают распространять сведения о запланированном на 31 января митинге.

Кочергин вину не признает, уточняя, что не имел возможности выйти в интернет, сидя во временном изоляторе.

Дело координатора штаба рассмотрит Дзержинский районный суд Волгограда. Заседание состоится в ближайшие минуты.