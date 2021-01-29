"Санитарное дело": Алёхину, Васильеву и Соболь также отправили под домашний арест

Участницу Pussy Riot Марию Алёхину, главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву и юриста Любовь Соболь вслед за остальными участниками "санитарного дела" отправили под домашний арест, информирует "Медиазона".

Все фигуранты разбирательства являются участниками разбирательства в рамках уголовного дела по ст. 236 УК (Нарушение санитарно-эпидемиологических норм).

Ранее аналогичная мера пресечения была выбрана для Олега Навального и главы столичного штаба оппозиционера Олега Степанова.

По версии СК, причастные к нарушению граждане призвали неограниченный круг лиц принять участие в несанкционированной акции на Пушкинской площади, а на мероприятие, среди прочих, могли прийти люди, которым была предписана самоизоляция из-за коронавируса. Данное обстоятельство, полагают в СК, создало угрозу массового заболевания граждан.

У участников процесса прошли обыски.

Фото: пресс-служба Тверского райсуда Москвы