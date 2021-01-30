Шишлов: Нельзя относиться к людям, вышедшим на мирную акцию, как к участникам массовых беспорядков

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов опубликовал обращение в преддверии несогласованных протестов, анонсированных сторонниками Навального на 31 января.

Шишлов напомнил, что на акции 23 января были зафиксированы "как нарушения общественного порядка ее участниками, так и нарушения прав человека сотрудниками правоохранительных органов". В том числе - неправомерное применение силы и специальных средств, воспрепятствование работе журналистов, необоснованные задержания граждан и другие.

Говоря о новой акции, Шишлов призвал тех, кто намерен в ней участвовать, к ответственному принятию решений и анализу рисков, в том числе связанных с эпидемией коронавируса и "нормами нынешнего законодательства и практикой его применения, часто вступающей в противоречие с конституционными гарантиями прав человека".

"Надеюсь, сотрудники правоохранительных органов проявят профессионализм, сдержанность и корректность. Нельзя относиться к людям, вышедшим на несогласованную, но мирную акцию, как к участникам массовых беспорядков. Необоснованное применение силы, воспрепятствование профессиональной работе журналистов неприемлемо. Закон должны соблюдать все", - подчеркнул Шишлов.

Штабы Навального по всей России анонсировали новые акции протеста 31 января в ряде городов. До этого прошли крупные митинги 23 января, в которых приняли участие десятки тысяч россиян. По всей стране задержали свыше 4 тысяч человек, в Москве – более 1,5 тысяч, в Петербурге – более 550.

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