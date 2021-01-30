Главреда "Медиазоны" задержали в Москве перед митингом 31 января

В Москве полицейские задержали главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, сообщает "Апология протеста".

Журналисту вменили нарушение ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митингов). Его доставляют в отдел полиции.

"Медиазона" уточняет, что Смирнова задержали, когда он вышел из дома на прогулку с сыном. Полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском ему заявили, что задерживают журналиста "за участие в акции или призывы" к участию.

Накануне митингов 23 января к Смирнову приходили с предостережением о недопустимости участия в акции. После этого по адресу его прописки нагрянули силовики с обысками по "санитарному" делу (ч. 1 ст. 236 УК РФ), которое возбудили после митинга сторонников Навального в Москве.

На 31 января сторонники Навального анонсировали новые акции протеста.