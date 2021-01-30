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14:47

Несколько компаний признаны потерпевшими по делу о перекрытии дорог на акции 23 января в Москве

фото ЗакС политика Несколько компаний признаны потерпевшими по делу о перекрытии дорог на акции 23 января в Москве

Управление МВД по Москве заявило, что несколько юридических лиц признаны потерпевшими по делу о перекрытии дорог на акции протеста 23 января.

По словам полицейских, они допросили водители, чьи транспортные средства "были блокированы участниками несогласованной акции", и изучили записи камер видеонаблюдения.

"Признаны потерпевшими юридические лица, чьи представители также допрошены по уголовному делу. Кроме того, установлена сумма причиненного ущерба предприятиям города Москвы", - сказали представители МВД. Сумма ущерба пока неизвестна.

В Москве после акции протеста сторонников Навального возбудили не менее 15 дел по статьям УК РФ: 267 (перекрытие дорог), 213 (хулиганство), 167 (умышленное повреждение имущества), 318 (применение насилия в отношении представителей власти) и 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований).

Митинги 23 января прошли в ряде городов России, в Москве на них вышло, по разным данным, от 4 тысяч (официальные данные МВД), до нескольких десятков тысяч человек. 1,5 тысяч человек были задержаны.

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