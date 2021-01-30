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17:46

Митянина: Для них наши дети – объект политических манипуляций, им нужны сакральные жертвы

фото ЗакС политика Митянина: Для них наши дети – объект политических манипуляций, им нужны сакральные жертвы

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина на своем сайте опубликовала заявление, в котором предостерегла несовершеннолетних от участия в несогласованных акциях протеста.

Митянина считает, что цель организаторов митингов – "провокация, скандалы, беспорядки". "Для них наши дети – объект политических манипуляций. Им нужны сакральные жертвы", - заявила Митянина.

По версии детского омбудсмена города, "таким подлым методом", как посты с призывами к участию в митингах в соцсетях, детей "хотят использовать для обеспечения массовости противоправных действий".

"Подросткам свойственен протест против всего. На подобные мероприятия ребята идут из-за подросткового нигилизма, "ради любопытства", "хайпа", "по приколу". Они не задумываются о последствиях своих неосознанных действий, о том, что могут попасть в беду, подвести друзей и родителей", - убеждена Митянина.

Обращаясь ко взрослым участникам митинга, Митянина призвала не брать с собой на акции детей, "если вы решили выразить свою гражданскую позицию, политические воззрения или просто "засиделись дома" и думаете таким образом развлечься", и не ломать "неокрепшую психику".

"Только фашисты пускали женщин и детей на первый план живым щитом, а сами прятались за их спинами. Неужели история ничему не учит?! Мы должны защищать и оберегать наших детей, а не выставлять их на амбразуру", - заявила Митянина.

На 31 января сторонники Навального объявили о намерении выйти в Петербурге и других городах с митингами в поддержку политика, который сейчас арестован до суда по требованию ФСИН о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

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17:46 Митянина: Для них наши дети – объект политических манипуляций, им нужны сакральные жертвы

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