Станция метро "Площадь Восстания" закрыта из-за "безхозного предмета"

Петербургская станция метро "Площадь Восстания" была закрыта в 11:32, уведомляет Telegram - канал "Метро Петербурга". Сообщается, что причиной ограничения входа стало обнаружение бесхозного предмета.

"Поезда проследуют станцию Пл. Восстания и Маяковскую на проход", - говорится в сообщении.

Ранее перед несанкционированной акцией протеста, запланированной сторонниками Алексея Навального в Петербурге 31 января, было объявлено, что на вход и выход закрыты станции "Чернышевская" и "Невский проспект". Пассажиров, выходящих на улицу на станции "Гостиный двор", полиция перенаправляет в сторону Садовой улицы. Центральные улицы города перекрыты силовиками, движение ограничено. В связи с этим в соцсетях активисты сообщают о новом возможном месте сбора.