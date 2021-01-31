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12:05

В Петербурге  на акции "Свободу Навальному" начались задержания возле ТЮЗа

фото ЗакС политика В Петербурге  на акции "Свободу Навальному" начались задержания возле ТЮЗа

Полиция и Росгвардия начали проводить задержания у Театра юных зрителей в Петербурге, где собрались участники акции "Свободу Навальному".  

Ранее начало акции планировалось на Невском проспекте, но силовики перекрыли проход граждан и проезд автомобилей по главной улице Петербурге, тогда сторонники Навального решили встретиться у ТЮЗа. 

Как сообщают корреспонденты ЗАКС.Ру, возле театра собралась многочисленная толпа протестующих. При этом в полдень в ТЮЗе должен был начаться спектакль "Том Сойер", так что на площади какое-то время присутствовали и семьи, направлявшиеся на представление. Полиция начала предупреждать собравшихся о том, что мероприятие не было согласовано. Затем силовики стали разгонять людей, стоявших на крыльце театра, а после начались точечные задержания.  В автозак попали около десяти человек. Среди них мужчина по имени Вадим, державший плакат "Путин, отпускай Навального".

Собравшиеся на площади скандируют "Россия будет свободной". Силовики начали оттеснять людей, подъехал еще один автобус для задержанных, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Обновление 12:16: В атозаке на Пионерской площади находится не менее 20 человек.  Толпа скандирует "Свободу политзаключенным", "Один за всех и все за одного", "Мы здесь власть" и другое.  Возле ТЮЗа собралось более тысячи человек. 

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Акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального проходят 31 января во многих городах России. Мероприятия не были согласованны с властями. Неделю назад в аналогичной акции протеста в Петербурге приняли участие около 10 тысяч человек, более 500 были задержаны. 

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