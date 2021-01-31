Среди задержанных на московской акции за Навального оказался член СПЧ Сванидзе

В российской столице, возле станции метро "Сухаревская", где началась не согласованная с мэрией акция протеста, непрерывно совершаются задержания. Соседнюю с ней станцию "Трубная" закрыли на выход. Как пишет и показывает Telegram-канал "Открытка", задержанных выстраивают у автозаков и достаточно грубо досматривают. Среди задержанных оказался историк, член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе. Новые автозаки прибывают к месту событий из-за переполненности уже имеющихся полицейских микроавтобусов. Массово задерживают москвичей также у станции метро "Чистые пруды" и на площади Красные ворота.

Отметим, что организаторы перенесли мероприятие практически в последний момент, когда исчезла возможность собраться на Лубянской площади, полностью заблокированной силовиками.

На акции ее участники, как и 23 января, требуют освобождения Алексея Навального и других политзаключенных.

UPD 12:20 Вскоре после задержания силовики отпустили Николая Сванидзе