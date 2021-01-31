Из-за бесхозного предмета закрыли станции метро "Пушкинская" и "Звенигородская"

Обнаружение бесхозного предмета стало основанием для закрытия еще двух станций 31 января в Петербурге. С 12:49, как пишет Telegram-канал городской подземки, нельзя воспользоваться "Пушкинской" и "Звенигородской", образующих пересадочный узел. Более того, на обеих станциях перестали останавливаться поезда.

По той же причине ранее закрыли "Площадь Восстания". Не работает также "Чернышевская": в вестибюле, согласно официальному объяснению, рухнули четыре витражные конструкции.

Отметим, что сегодня, 31 января проходит несанкционированная уличная акция в поддержку арестованного политика Алексея Навального.