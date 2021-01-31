Протестующие двинулись шествием по Петербургу

Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального в Петербурге покинули Пионерскую площадь и сад Театра юных зрителей и направились шествием по улицам города.

Как передают корреспонденты ЗАКС.Ру, часть протестующих направляется от Загородного проспекта в сторону Московского проспекта. Люди скандируют "Свободу". Еще часть направляется в от ТЮЗа через улицы Правды, Социалистическую, Бородинской в сторону набережной Фонтанки. Люди вижутся по направлению к Сенной площади.

Полиция уже также направила спецтехнику и автобусы для задержанных по Московскому проспекту. На Бородинской улице проходят задержания. Выход на набережную реки Фонтанки перекрыли силовики. Часть протестующих на Бородинской остановилась, решая как продолжить шествие.

Обновление 13:19: Задержанный с применением грубой силы гражданин кричал "Помогите". Женщина попыталась объяснить силовикам, что она медик и может оказать пострадавшему первую помощь. В итоге женщину также задержали.