"ОВД-Инфо": Число задержанных россиян на акциях 31 января превысило тысячу человек

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" насчитал 1009 задержанных на протестных акциях по всей России, которые проходят в поддержку арестованного политика Алексея Навального и не согласованы с властями ни в одном из десятков городов.

Первое место заняла Москва с 142 задержанными, за ней следуют Владивосток (113) и Новосибирск (93). В Петербурге задержанными числятся 26 человек. Отметим, что в Петербурге задерживают в том числе и журналистов.

После того, как силовики закрыли от прохожих Невский проспект, протестующие решили собраться на Пионерской площади, вскоре после чего митинг превратился в стихийное шествие.