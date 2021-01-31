Акция "Свободу Навальному" переместилась на Сенную площадь, силовики пустили в ход дубинки и щиты

Учатники акции в поддержку арестованного политика Алексея Навльного в Петербурге 31 января переместились от Пионерской площади к Сенной.

Здесь протестующись так же встретили полиция и Росгвардия. Силовики продолжают стягиваться к Сенной площади. Задержания продолжились. Граждане вступаются за тех, кого полиция хватает без причины. Нескольких людей таким образом участникам мероприятия удалось защитить. После этого, передает корреспондент ЗАКС.Ру, силовики стали действовать жестче. В ход пошли полицейские дубинки. По словам журналиста ЗАКС.Ру, под удары силовиков попали в том числе журналисты. В частности, пострадавшим от грубым действий силовиков стал фотожурналист Георгий Марков. Росгвардеец схватил его, несмотря на яркий жилет "Пресса" (видео). Очевидцы отмечают агрессивность представителей правоохранителей органов.

В какой-то момент силовики выстроились в сцепку с щитами и начали давить людей к зданию вестибюля метро "Спасская". Сообщается, что вероятно, неизвестный человек использовал в толпе перцовый балончик, люди кашляют. Людей оттесняют к улице Ефимова и дальше. Полиция задерживает случайных людей. Площадь перед входами в метро практически зачистили от протестующих.

Акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального проходят 31 января во многих городах России. Мероприятия не были согласованны с властями. Неделю назад в аналогичной акции протеста в Петербурге приняли участие около 10 тысяч человек, более 500 были задержаны.