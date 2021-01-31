Петербургский полицейский продемонстрировал протестующим табельный пистолет

В ходе несанкционированной акции протеста, вылившейся в шествие по Адмиралтейскому району, один из представителей правопорядка направил на толпу демонстрантов служебный пистолет. Видеофиксацию этого эпизода опубликовала "Фонтанка". Инцидент имел место в районе Сенной площади в момент, когда участники акции попытались вытеснить силовиков и, кроме того, забрасывали их снежками.

Напомним, что акция в поддержку Алексея Навального, не согласованная ни в одном городе, в Петербурге сопровождается грубым поведением полицейских и росгвардейцев. Журналистов с опознавательными знаками не только задерживают, но и бьют. В городе остается активно протестовать, по оценкам корреспондентов ЗАКС.Ру, не менее двух тысяч человек.