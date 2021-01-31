Юлия Навальная присоединилась к протестующим в Москве

Жена арестованного политика Алексея Навального Юлия вышла на акцию в поддержку своего супруга в Москве. Она рассказала об этом в Instagram.

"В Сокольниках сегодня классно!", - написала Юлия Навальная.

Неделей ранее супруга оппозиционера также выходила на столичную акцию протеста против ареста ее мужа.

По данным "ОВД-Инфо", всего в России 31 января на митингах были задержаны уже более 1000 человек. В Петербурге протест сопровождается жестокими задержаниями, среди пострадавших от действий силовиков оказались также журналисты.

Акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального проходят 31 января во многих городах России. Мероприятия не были согласованны с властями.