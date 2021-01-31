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14:25

Петербургские протестующие пришли к зданию Законодательного собрания, силовики гонят толпу дальше

фото ЗакС политика Петербургские протестующие пришли к зданию Законодательного собрания, силовики гонят толпу дальше

Участники акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального переместились к зданию Законодательного собрания Петербурга. По оценке корреспондентов ЗАКС.Ру, на Исаакиеской площади сейчас находится не менее двух тысяч человек. 

Среди пришедших к Мариинскому дворцу замечен и бывший депутат ЗакСа, а ныне представитель Государственной думы единоросс Виталий Милонов

Полиция предупредила собравшихся о том, что мероприятие не было согласованно. Затем ОМОН начал оттеснять людей от стен ЗакСа. Силовики рассекли толпу на две части: одной группе пришлось идти к Вознесенскому, другой к переулку Антоненко. Люди скандируют "Позор", "Навальному свободу", "Полиция с народом". Подъезжающие машины силовиков освистывают. 

Из многих проезжающих мимо протестующих автомобилей звучит песня "Перемен" группы "Кино", передают корреспонденты ЗАКС.Ру. Журналисты отмечают перебои с мобильным интернетом рядом с Мариинским дворцом.

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Изначально несанкционированная акция "Свободу Навальному" должна была начаться на Невском проспекте. Но утром 31 января полиция перекрыла главную улицу города, были закрыты ближайшие станции метро. Тогда протестующие собрались у Театра юных зрителей на Пионерской площади, оттуда группы людей двинулись к Сенной площади, а уже после направились к Законодательному собранию. На всех точках сбора участников протеста встречали силовики. Проводились массовые задержания. На Сенной площади полиция и Росгвардия действовали особенно жестко. Граждан били дубинками, теснили щитами. Один из полицейских пугал протестующих табельных оружием. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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