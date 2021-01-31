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15:26

В Москве задержали журналиста Сергея Пархоменко

фото ЗакС политика В Москве задержали журналиста Сергея Пархоменко

Публицист и общественный деятель Сергей Пархоменко на столичной несанкционированной акции в поддержку Навального попал в число задержанных, передает "Медиазона". Перед задержанием он давал интервью "Эху Москвы".

"Вокруг меня 18 полицейских. Они не понимают, что со мной делать, потому что нет свободного автозака. Говорят: "Подождите, сейчас транспорт подъедет". Сцена неописуемая", - гласил его рассказ.

В Москве перекрыты Лубянская и Трубная площади, толпа людей, несмотря на массовые задержания, продолжает циркулировать по городу и даже попыталась дойти до стен СИЗО "Матросская тишина", где была разогнана. Супруга находящегося там Алексея Навального Юлия тоже оказалась среди задержанных. Задержали даже члена президентского СПЧ Николая Сванидзе, но вскоре отпустили.

Всего по стране, по последним данным от "ОВД-Инфо", на акциях 31 января задержали 2119 человек.

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