Петербургское отделение СЖР просит провести проверку по факту задержаний журналистов

Отделение Союза журналистов России в Петербурге направило обращение главе МВД по городу Роману Плугину с просьбой провести тщательную проверку случаев задержаний сотрудников СМИ во время освещения протестной акции 31 января. Документ опубликовал в Facebook председатель отделения Дмитрий Шерих.

В обращении подчеркивается, что некоторые из задержанных журналистов были одеты в яркие желтые жилеты "Пресса".

"Отмечу также, что при задержаниях не обошлось и без применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов", - написал Шерих.

Глава регионального отделения СЖР требует провести проверку каждого конкретного случая направления сотрудников СМИ в автозаки на предмет их законности и обоснованности. Также он напомнил о том, что такую же проверку необходимо провести по следам митинго 23 января, где также были задержаны более 15 журналистов.

"Прошу также принять все необходимые меры, чтобы безопасность работы петербургских журналистов была впредь обеспечена", - написал Шерих.

Напомним, 31 января во время освещения протестного шествия в поддержку Алексея Навального в автозаки попали представители "Новой газеты", "Коммерсанта", "Московского комсомольца" и ряда других изданий. Фотокорреспондент MR7 Георгий Марков после жесткого задержания обратился в травмпункт, где были зафиксированы полученные им в результате действий силовиков травмы. В частности, ссадины, ушибы мягких тканей правого бедра и коленного сустава.