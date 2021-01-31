Политолог Конфисахор о протесте 31 января: Силовики действовали очень жестко

Политолог Александр Конфисахор в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что правоохранительные органы на несогласованной акции 31 января действовали очень жестко. Силовики заранее готовились к этой акции - об этом говорит и перекрытие почти всего центра города, отметил политолог. По его мнению, это же говорит о том, что полицейские и росгвардейцы заранее были настроены на жесткие действия.

Сами протестующие тоже были настроены более жестко и более бескомпромиссно, чем на протесте 23 января, считает Конфисахор. По его словам, это произошло из-за действий полицейских на прошлой акции.

- Они же видели, что в прошлый раз использовала полиция, какие методы. И когда люди готовы, что с ними то же самое может повториться и даже еще в более жесткой форме, то они заранее настраиваются жестко относиться в ответ, - считает Конфисахор.

Он добавил, что не видит ничего удивительного в том, что протестующие защищали задержанных.

- Они же видят, что людей хватают просто без всякого повода, только из-за того, что человек там находится. Я думаю, для людей, которые являются свидетелями этого, это неприемлемо. Понятно, что ситуация сложная, но когда нет даже малейших оснований хватать, а человека хватают, то для многих чувство справедливости является более чем значимым.

Конфисахор считает, что 31 января было больше лозунгов против действующей власти. Высказывания о свободе оппозиционеру Алексею Навальному были более актуальны 23 января, а сейчас лозунги стали более политизированными, глобальными и широкими, отметил политолог.

- Уже не просто о том, чтобы отпустили Навального и всех политзаключенных и так далее, а уже конкретно против власти, которую считают виноватой в произошедшей ситуации, - сказал Конфисахор.

По его мнению, постепенно протест может сойти на нет. Он считает, что 31 января на акции было меньше людей, чем 23 января.

- Я думаю, все затихнет. Множество факторов сложилось, но две ключевые причины этих акций - прилет и арест Навального и опубликованный всем известный фильм. Это было популяризатором для этой ситуации. Но новые события такого уровня, которые могли бы поднять людей, я думаю, не предвидятся. По крайней мере до сентябрьских выборов, - считает политолог.

София Саттарова