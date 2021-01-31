В МВД заявили, что петербургский полицейский достал оружие на акции протеста "обоснованно и законно"

В управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области считают, что действия полицейского, доставшего табельное оружие во время протестов на Сенной площади, были оправданы - якобы участники мероприятия создали угрозу здоровью сотрудника, сообщает "Интерфакс".

"В целях пресечения указанных действий он в соответствии с законом "О полиции" обнажил табельное оружие. Это возымело эффект, противоправные действия прекратились", - цитирует агенство слова представителя МВД.

В МВД подчеркнули, что, по их мнению, действия сотрудника полиции "были обоснованы и законны".

Следственный комитет заявил, что по следам событий на Сенной площади возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. "В настоящее время проводятся активные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц совершивших данное преступление и привлечение их к уголовной ответственности", - говорится в заявлении СК.

Ранее сообщалось, что первое уголовное дело по итогу протестов 31 января в Петербурге было заведено из-за потасовки протестующего с силовиком на Пионерской площади.