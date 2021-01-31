Восемь арестов и три штрафа: Петербургские суды начали наказывать участников акции "Свободу Навальному"

Петроградский и Пушкинский районные суды Петербурга приступили к рассмотрению дел в отношении лиц, задержанных на протестном шествии 31 января. Восемь человек уже были арестованы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

На данный момент известно только о судах над обвиняемыми по ст. 20.2.2 ч.1 КоАП (участие в массовом пребывании и (или) передвижении граждан в общественных местах, если массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах повлекли нарушение общественного порядка или санитарных норм).

В Пушкинский районный суд поступили 13 дел. Часть из них уже рассмотрены. Здесь трое петербуржцев были оштрафованы каждый на 10 тысяч рублей, а еще четверо - отправлены под арест в спецприемник на срок от 2 до 10 суток.

Петроградский районный суд зарегистрировал не менее девяти дел. По данным пресс-службы судов, здесь два человека получили аресты по трое суток, и еще два человека проведут в спецприемнике по 10 суток. Один из арестованных, Александр Азрапкин, во время заседания заявил, что у ТЮЗа оказался случайно, по пути в спорт-бар на день рождения друга. Но на Пионерской площади "к нему подошел сотрудник полиции, улыбнулся, взял его под локоть, и аккуратно препроводил в автобус, на котором Азрапкин был доставлен в 18 о/п", как пишет пресс-служба судов.

По данным "ОВД-Инфо" на 21:10, в Петербурге 31 января были задержаны 1097 человек.