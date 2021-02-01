В Хабаровске арестовали на 9 суток освещавшую протесты журналистку

Хабаровскую журналистку издания RusNews Александру Теплякову отправили под 9-суточный административный арест за работу на протестной акции в поддержку Алексея Навального, уведомил "МБХ медиа" её коллега Сергей Плотников.

"Только что Теплякову арестовали на 9 суток. Ее признали виновной в якобы создании помех транспорту на несогласованной акции - часть 6.1 статьи 20.2 КоАП", - уточнил он.

Несмотря на то, что Теплякова работала на мероприятии при наличии пресс-карты и редакционного задания, её всё равно задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее журналистку уже штрафовали за освещение митингов в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.