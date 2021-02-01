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16:46

Матери задержанной на петербургском митинге школьницы пригрозили уголовным делом

фото ЗакС политика Матери задержанной на петербургском митинге школьницы пригрозили уголовным делом

В отношении мамы 11-летней девочки, которую 31 января задержали на несанкционированном митинге в Петербурге, могут возбудить уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), заявила детский омбудсмен Ленинградской области Тамара Литвинова.

По информации Литвиновой, жительница Токсово знала от школьного учителя, что ее дочь планирует пойти на протестную акцию и не предприняла никаких мер.

"Оказавшись на митинге, девочка могла попасть под физическое воздействие неуправляемой толпы протестующих, получить увечья и травмы. Тем самым, мать, оставив ребенка в опасности, осознавая противоправность действий и не предприняв необходимых мер, сознательно создала ситуацию, угрожающую жизни и здоровью ребенка", - говорится в заявлении уполномоченной по правам ребенка.

Литвинова добавила, что ранее девочка спала на уроках и не выполняла домашние задания. Детский омбудсмен считает, что это дополнительное основание для привлечения матери к ответственности. В аппарате уполномоченной заявили, что в ближайшее время состоится внеплановое заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Инцидент со школьницей из Токсово прокомментировала также детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина. Она пообещала взять ситуацию под личный контроль. Митянина сообщила, что компетентным органом предстоит узнать, почему ребенок находился на территории проведения несанкционированного митинга без сопровождения взрослых.

Отметим, ранее ТАСС со ссылкой на ГУМВД по Петербургу сообщило, что сотрудники полиции не проводили с ребенком процессуальных действий. В сообщении говорится, что девочку "нашли", а не задержали.

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