Столичный суд арестовал продюсера РБК за пребывание в толпе протестующих на акции 31 января

Гагаринский райсуд Москвы отправил под 10-суточный административный арест продюсера телеканала РБК Сергея Бобрика за нахождение рядом с местом акции 31 января, о чём он сам оповестил журналистов "МБХ медиа". При этом, по его словам, в мероприятии он активного участия не принимал, а просто оказался рядом с протестующими.

Бобирку инкриминировали ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (Препятствование движению транспорта). В определении суда указывается, что мужчина "в составе группы граждан" скандировал антиправительственные лозунги.

"31 меня задержали возле метро "Красные ворота". Мы совместно с друзьями выходили из вестибюля метро. Мы стояли возле урны, ребята курили и смотрели на видеокарте, куда нам дальше двигаться. Никакие лозунги мы не скандировали, в митинге активного участия не принимали", - поделился Бобрик.

Он рассказал, что в ходе мероприятия к нему подошёл сотрудник Росгвардии и попросил его пройти вместе с ним, так как "здесь стоять нельзя". Бобрик при этом продемонстрировал силовику пресс-карту, что не повлияло на их намерение увезти его в автозак.

"Затем нас посадили в то, что в простонародье именуется "обезьянник", там мы провели ночь. После нас повезли в суд, весь день мы провели в суде", - заключил сотрудник РБК.

Постфактум суда Бобрика определили отбывать наказание в спецприёмнике в подмосковной деревне Сахарово.