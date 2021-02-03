Анохин - Макарову: Вы враг парламентаризма

Депутат "Единой России" Андрей Анохин выступил против спикера ЗакСа Вячеслава Макарова на заседании 3 февраля.

- Вячеслав Серафимович, я считаю, что вы враг парламентаризма Санкт-Петербурга, - заявил с трибуны единоросс уже в выключенный микрофон. - Я ошибся, что отдал за вас голос, это была моя ошибка. Вы уничтожаете Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

- Спасибо, все здесь понятно, - ответил Макаров.

Позже Макаров, выступая с трибуны, показал пальцем в сторону Анохина и сказал, что "некоторые" депутаты выступают по заказу, руководствуясь чужими инструкциями.

Поводом для выступления Анохина стало решение комитета по законодательству ЗакСа снять с рассмотрению несколько его проектов постановления. Единоросс несколько месяцев безуспешно пытался внести их в повестку заседаний с голоса.

Конфликт между Анохиным и его однопартийцами развивался уже несколько месяцев. Ранее он критиковал председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока, но позже стал высказываться и в адрес Макарова. При этом сам он наличие конфликта отрицал.

Сергей Еремеев

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