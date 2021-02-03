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11:37

Развитие госслужащих обойдется петербуржцам в 25,3 млн рублей

фото ЗакС политика Развитие госслужащих обойдется петербуржцам в 25,3 млн рублей

Планируемый объем государственного заказа Петербурга на мероприятия по профессиональному развитию госслужащих в 2021 году составит более 25,3 млн, следует из пояснительной записки к проекту соответствующего закона. Законодательное собрание Петербурга приняло документ, подготовленный Смольным, за основу 3 февраля.

Указанную сумму планируется взять из городской казны. Бюджетом Петербурга расходы уже предусмотрены. Ожидается, что 23,1 млн из указанной суммы направят на дополнительное профессиональное обучение 3 659 госслужащих. Еще 2,2 млн выделят на прочие мероприятия по развитию еще 1 334 служащих.

Голосовать против законопроекта призвал коллег беспартийный депутат Максим Резник

- Я не хочу, чтобы народные деньги тратились на укрепление этой системы, - сказал депутат. 

Позже он назвал силовиков, разгонявших протесты 31 января, карателями. Это возмутило спикера ЗакСа Вячеслава Макарова

- Это защитники, - заметил он. 

- Да, защитники воров, коррупционеров и убийц, - ответил Резник. 

Напомним, ранее лидеры оппозиционных фракций ЗакСа в ходе заседания высказались о массовых задержания на протестных акциях 23 и 31 января.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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