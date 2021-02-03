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15:25

Власти Кузбасса наградили росгвардейцев за работу на акциях протеста, скрыв их лица

фото ЗакС политика Власти Кузбасса наградили росгвардейцев за работу на акциях протеста, скрыв их лица

Парламент Кузбасса вручил благодарственные письма пятерым сотрудникам Росгвардии за работу на митингах 23 и 31 января в регионе, скрыв их лица, сообщение опубликовано на сайте парламента.

Росгвардейцев наградили за "добросовестное исполнение служебного долга, большой личный вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в условиях повышенной сложности". Спикер парламента Вячеслав Петров заявил, что орган не может "назвать славные имена этих пяти ребят".

"Скажу лишь, что компетентные, отлично подготовленные полицейские, с честью выполняющие возложенные на них задачи, вызывают огромное уважение. Желаю всем сотрудникам полиции мира и силы духа для его защиты", - заявил Петров.

"Тайга.инфо" обратила внимание на то, что на опубликованных Росгвардией фотографиях с церемонии лица получивших грамоты силовиков замазаны. На снимках от пресс-службы парламента Кузбасса силовики стоят спиной к камере.

23 и 31 января акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов России, и в Кемерово в том числе. По данным NGS.42, в акции в Кемерово на центральной площади участвовали несколько сотен человек, некоторых из них задержали.

фото: пресс-служба парламента Кузбасса

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