18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:49

Олегу Навальному предъявили обвинение по "санитарному делу" после митинга 23 января

фото ЗакС политика Олегу Навальному предъявили обвинение по "санитарному делу" после митинга 23 января

Следственный комитет предъявил Олегу Навальному обвинение по "санитарному делу", передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Никоса Параскевова.

Навального обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил) из-за несогласованных митингов 23 января в поддержку Алексея Навального. Адвокат отметил, что пока не может добавить "каких-то подробностей" по делу.

Ранее по этому же делу суд отправил под домашний арест московского муниципального депутата Люсю Штейн. Та же мера пресечения избрана участнице Pussy Riot Марии Алехиной, пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш, главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой и юристу ФБК Любови Соболь.

Дело по ст. 236 УК РФ возбудили после акции протеста в Москве 23 января. Следствие полагает, что митинги могли спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:09 Суд арестовал главреда "Медиазоны" Смирнова на 25 суток за репост шутки в Twitter перед митингом

17:41 Под домашний арест поместили московского мундепа Люсю Штейн

15:25 Власти Кузбасса наградили росгвардейцев за работу на акциях протеста, скрыв их лица

12:45 "Коммунисты России" требуют срочно снять запрет на митинги и пикеты в Петербурге

12:25 Петербургский горком КПРФ осудил позицию властей по отношению к акциям 23 и 31 января

11:57 СК отказался сообщить о проверке по нападению на полицейского, ударившего Маргариту Юдину на протестах 23 января

2 февраля, 23:45 Вишневский ожидает вовлечения новых людей в протест после посадки Навального

2 февраля, 23:26 Бианки: Ожесточение людей будет происходить неминуемо

2 февраля, 23:00 Рыбаков: Самое ужасное, если выходящие на протест, позже уйдут во внутреннюю или внешнюю эмиграцию

2 февраля, 21:53 Суд арестовал Даниила Кена на неделю за пост во "ВКонтакте" перед протестами 23 января


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:13 Российские СМИ решили публиковать тексты "Медиазоны" в знак солидарности с арестованным Сергеем Смирновым

19:49 Олегу Навальному предъявили обвинение по "санитарному делу" после митинга 23 января

19:17 Суд арестовал второго фигуранта дела о стычке с полицейскими 31 января на Сенной площади

18:54 На Илью Азара составили два протокола за посты в Facebook полугодовалой давности

18:51 Зюганов: Власти по-прежнему больше боятся не Навального, а левого поворота

18:41 Муниципал: Депутаты МО "Южно-Приморский" предложили прописать в законе ошибки в декларациях, за которые нельзя лишать мандатов

18:16 Петербургские деятели культуры просят Путина отклонить закон о просветительской деятельности

18:09 Суд арестовал главреда "Медиазоны" Смирнова на 25 суток за репост шутки в Twitter перед митингом

17:59 Приговор экс-главе Удмуртии Соловьеву по делу о взятках вступил в силу

17:41 Под домашний арест поместили московского мундепа Люсю Штейн

17:31 Договор СНВ между Россией и США продлен до 2026 года

17:23 Беглов предложил отмечать День работника уголовно-исполнительной системы за счет бюджета

17:13 В Псковской области отменяют режим самоизоляции для пожилых людей

16:45 В Петербурге для пациентов с COVID-19 свободны 41% коек

16:15 В Москве задержали участника протестов, распылившего газ в лицо росгвардейцу

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru