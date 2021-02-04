РБК: Муж телеведущей Скабеевой собрался пойти на выборы в Госдуму от "Единой России"

Супруг телеведущий программы "60 минут" на канале "Россия-1" Ольги Скабеевой Евгений Попов намеревается принять участие в грядущих думских выборах, выдвинувшись от "Единой России", информирует РБК.

Собеседники издания уточнили, что Попов может баллотироваться по одномандатному округу 197 (Кунцево), депутатом от которого является единоросс Вячеслав Лысаков, вступивший в конфликт с партией власти из-за критических заметок в его Telegram-канале "Думаем".

Попов сообщил, что с ним действительно ведут переговоры о выдвижении, однако окончательного решения на сей счет пока нет.

Попов начинал свой путь на ТВ с программы "Вести" в Приморье, в 2003 года трудился в украинском корпункте канала "Россия", в 2006 году вернулся в Москву, став политическим обозревателем "Вестей недели". С сентября 2016 года является соведущим "60 минут" вместе с супругой Скабеевой.