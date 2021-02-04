"Забрали даже надувные шарики": Силовики пришли с обыском в саратовский штаб Навального

Представители силовых структур провели обыск в штабе Алексея Навального в Саратове, оповестили активисты в своём Telegram-канале.

"Забрали оргтехнику, флешки, флаги, плакаты, роутеры и даже надувные шарики. Происходил он в рамках того самого "санитарного дела" по 236 статье УК, возбуждённого для запугивания людей, пришедших на акцию протеста 23 января", - указывается в сообщении штаба.

Также силовики приходили с обысками к сторонникам Навального в Балаково. Среди лиц, у которых проводились оперативные мероприятия, была в том числе несовершеннолетняя девочка.

Глава саратовского штаба Дмитрий Цибирев пребывает под администратвиным арестом по статье об организации несогласованной акции.