Арестованных после акций за Навального петербуржцев везут отбывать наказание в Волосово

В Петербурге после несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального закончились места для отбывания административных арестов, сообщает Telegram-канал "Задержания Санкт-Петербург". В связи с этим арестованных согласно новейшим судебным решениям везут "на сутки" в ИВС, расположенный в Волосово, что в 70 километрах от города. Отметим, что пока информация распространяется только по социальным сетям, и официального потдтверждения ей не имеется.

Напомним, что в связи с акцией 31 января было задержано рекордное для Петербурга число человек - по данным "ОВД-Инфо", их было свыше 1200. К ним добавились 248 задержанных человек, которые устроили шествие против замены Навальному условного срока на реальный поздно вечером 2 февраля. Ранее от объединенной пресс-службы судов стало известно, что после протестов 31 января суды назначили 353 штрафа и 195 арестов, а после акции 2 февраля арестовали 38 горожан.

О том как проходили задержания 2 февраля - читайте в материале ЗАКС.Ру.