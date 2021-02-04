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17:32

Суд в Самаре оштрафовал автора трека "Аквадискотека" за танцы на акции 31 января

фото ЗакС политика Суд в Самаре оштрафовал автора трека "Аквадискотека" за танцы на акции 31 января

Саратовский суд решил оштрафовать на 10 тысяч рублей местного рэпера, автора YouTube-хита "Аквадискотека" Романа Тумана: поводом для претензий силовиков стали его танцы на акции 31 января, передает "МБХ медиа".

"Пришли вчера ко мне на студию звукозаписи, попросили проследовать с ними. Приехали в отдел полиции, составили протокол и объяснительную с моих слов о том, что я старался держаться подальше от колонны и танцевал. Сегодня суд меня оштрафовал на 10 тысяч рублей", - поделился музыкант.

Туману инкриминировали нарушение правил проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

Видео "Аквадискотека" появилось на YouTube 23 января после опубликованного ФБК (признан иностранным агентом в РФ) расследования о "дворце Путина". На момент публикации заметки ролик посмотрели более 790 тысяч раз.

Фото: Кадр из клипа "Аквадискотека" / YouTube

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