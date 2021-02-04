В ЛДПР готовы "вернуть в легитимное русло" участников несанкционированных акций

Депутат Государственной думы от КПРФ Антон Морозов, комментируя охватившие страну несанкционированные протестные митинги, обратился в эфире "Эха Москвы в Пскове" к их реальным и потенциальным участникам с конструктивным, с его точки зрения, предложением. У "жириновца" есть способ более разумно, как он считает, канализировать энергию протеста.

"У ЛДПР в регионах очень сильные региональные отделения, которые могут подхватить этих недовольных людей и за счет собственной политической повестки вернуть их в легитимное русло", - заявил депутат.

Отношение к силовому разгону прошедших демонстраций у него не вполне однозначное. С одной стороны, сопротивление полиции, напомнил он, необходимо наказывать по закону, а с другой - задерживать журналистов с редакционным заданием тоже нельзя.

Напомним, что по итогам двух акций 23 и 31 января по России задержали свыше 10 тысяч человек.