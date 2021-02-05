Силовики приходили с обыском к проживающей в Екатеринбурге матери Леонида Волкова

Екатеринбургские правоохранители проводили обыск в квартире Сусанны Волковой - матери главы сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова, информирует "Новая газета".

"Мы сказали, как есть: да, он 21 год не живет, около 10 лет здесь не прописан, не зарегистрирован, много лет уже живет не в Екатеринбурге, мы уже давно его и лично не видели, только общаемся через мессенджеры", - пояснила в разговоре с газетой Сусанна Волкова.

В постановлении о проведении следственных действий указывается, что обыск связан с "санитарным делом".

Сам Волков в России объявлен в розыск из-за возбужденного в его отношении уголовного дела о вовлечении подростков в митинги. При этом в стране он не живёт уже давно.