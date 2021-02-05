18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:57

СПЧ призывает силовиков отказаться от использования спецсредств для разгона мирных митингов

фото ЗакС политика СПЧ призывает силовиков отказаться от использования спецсредств для разгона мирных митингов

Президентский Совет по правам человека опубликовал заявление с призывом упростить процедуру согласования публичных демонстраций и прекратить применять грубую силу по отношению к мирным протестующим. Также члены СПЧ настаивают на проведении служебных и процессуальных проверок по факту превышения полномочий сотрудниками органов. Документ доступен на сайте "Эха Москвы".

"Прекратить использование спецсредств при задержании мирных участников мероприятий вне зависимости от их лозунгов и при отсутствии насильственных действий с их стороны", - указывается в заявлении.

Кроме того, в СПЧ призвали изучить обстоятельства недопуска адвокатов к задержанным и препятствия работы сотрудников СМИ.

Члены совета предлагают сотрудничать с наблюдателями от общественных правозащитных организаций, имеющими опознавательные знаки и поручения от организаций, при разрешении конфликтов во время публичных акций.

"Мы призываем участников протестных митингов и местные власти к переговорам в поисках компромиссов для согласования публичных мероприятий во избежание эскалации насилия в общественной жизни. Члены Совета готовы выступить посредниками в организации и проведении таких переговоров", - резюмируется послание СПЧ.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14:25 Союз журналистов России убедил Росгвардию, МВД и Роскомнадзор в необходимости отличительных знаков прессы

14:17 "ОВД-Инфо" требует от Колокольцева соблюдать права задержанных на акциях протеста

12:59 Сидящие в спецприёмниках сотрудники ФБК жалуются на попытки заглушить связь

12:55 Песков: Анонсирование нелегитимных акций само по себе не коррелируется с законом

11:56 Росгвардия заявила о DDoS-атаке на свой сайт из-за рубежа

11:21 Reuters: В Кремле рассматривают "белорусский сценарий" для подавления будущих протестов

9:55 Силовики приходили с обыском к проживающей в Екатеринбурге матери Леонида Волкова

9:30 "Алексей просит сконцентрироваться на осени": Сторонники Навального отказались от новых митингов

4 февраля, 20:53 Матери 11-летней задержанной на петербургской акции за Навального вынесли предупреждение

4 февраля, 18:59 В Москве арестовали уроженца Мурманской области, обвиняемого в стычках с полицией в ходе протестов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:25 Союз журналистов России убедил Росгвардию, МВД и Роскомнадзор в необходимости отличительных знаков прессы

14:17 "ОВД-Инфо" требует от Колокольцева соблюдать права задержанных на акциях протеста

13:59 За сутки на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло свыше 500 ДТП

13:35 Всероссийскую перепись населения решили отложить до сентября из-за коронавируса

13:35 В Смольном оповестили об активизации фейковых сайтов по продажам билетов в театры

13:08 Суд взыскал с "дочки" "Норникеля" 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске

12:59 Сидящие в спецприёмниках сотрудники ФБК жалуются на попытки заглушить связь

12:55 Песков: Анонсирование нелегитимных акций само по себе не коррелируется с законом

12:33 В Шиесе разогнали лагерь экоактивистов, следивших за рекультивацией мусорного полигона

12:30 Зону платной парковки в Петербурге хотят распространить на весь Центральный район

11:57 СПЧ призывает силовиков отказаться от использования спецсредств для разгона мирных митингов

11:56 Росгвардия заявила о DDoS-атаке на свой сайт из-за рубежа

11:55 В ЗакСе решили ответить на протестные митинги законом о кадетах

11:23 В России зафиксировали еще 16,6 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 1,4 тысячи

11:21 Reuters: В Кремле рассматривают "белорусский сценарий" для подавления будущих протестов

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru