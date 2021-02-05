СПЧ призывает силовиков отказаться от использования спецсредств для разгона мирных митингов

Президентский Совет по правам человека опубликовал заявление с призывом упростить процедуру согласования публичных демонстраций и прекратить применять грубую силу по отношению к мирным протестующим. Также члены СПЧ настаивают на проведении служебных и процессуальных проверок по факту превышения полномочий сотрудниками органов. Документ доступен на сайте "Эха Москвы".

"Прекратить использование спецсредств при задержании мирных участников мероприятий вне зависимости от их лозунгов и при отсутствии насильственных действий с их стороны", - указывается в заявлении.

Кроме того, в СПЧ призвали изучить обстоятельства недопуска адвокатов к задержанным и препятствия работы сотрудников СМИ.

Члены совета предлагают сотрудничать с наблюдателями от общественных правозащитных организаций, имеющими опознавательные знаки и поручения от организаций, при разрешении конфликтов во время публичных акций.

"Мы призываем участников протестных митингов и местные власти к переговорам в поисках компромиссов для согласования публичных мероприятий во избежание эскалации насилия в общественной жизни. Члены Совета готовы выступить посредниками в организации и проведении таких переговоров", - резюмируется послание СПЧ.