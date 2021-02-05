Сидящие в спецприёмниках сотрудники ФБК жалуются на попытки заглушить связь

Отбывающие административный арест в столичных спецприёмниках сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом в РФ) извещают коллег о том, что им глушат мобильную связь, поделился с "МБХ медиа" руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

"Речь идет о спецприемниках Мневники и Симферопольский. Наши сотрудники, которые находится там, сообщили, что глушат мобильную связь. Телефоны просто не ловят, когда им выделяют время на звонки родным. Раньше такого не было", - рассказал Гимади.

Напомним, 23 и 31 января, а также 2 февраля на улицы на манифестации против коррупции и в поддержку Алексея Навального вышли тысячи россиян. Ответом на это были массовые и часто жестокие задержания. В итоге по всей стране задержали более 10 тысяч человек. Составлено несколько тысячи административных протоколов по "митинговым" статьям, спецприёмники в городах переполнены, поэтому многие люди вынуждены проводить досуг либо в автозаках, либо в отделах полиции.

При этом соратники Навального заявили, что как минимум до лета более не будут проводить никаких протестов и сконцентрируются на подготовке к выборам в Госдуму.