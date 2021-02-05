Союз журналистов России убедил Росгвардию, МВД и Роскомнадзор в необходимости отличительных знаков прессы

Союзу журналистов России удалось договориться с представителями Росгвардии, МВД и Роскомнадзора о дискуссии по стандартизации отличительных знаков работников СМИ, освещающих митинги, поделился с "Интерфаксом" председатель СЖР Владимир Соловьев.

Уже в ближайшее время будет организована встреча рабочей группы, в которую войдут представители всех перечисленных ведомств.

После прошедших 23 и 31 января акций, в ходе которых в автозаки попало множество журналистов, Соловьев предложил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, главе Роскомнадзора Андрею Липову и начальнику Росгвардии Виктору Золотову учредить унифицированный знак сотрудника СМИ, работающего на массовых акциях.

"На мое обращение отреагировали. Мне звонили люди из Росгвардии и сообщили, что они всегда готовы встретиться и что они обсуждают эту тему. Вчера мне пришли предложения из Роскомнадзора. Я не буду даже вам говорить, какого цвета они предлагают сделать жилеты, это пока тайна, но не желтые и не синие точно. МВД тоже подключается", - рассказал Соловьев.

Наконец, СЖР намерен обсудить с представителями силовых ведомств возможность создания регламента действий полицейских в отношении журналистов.