В Петербурге слабослышащего и не говорящего инвалида оштрафовали за "скандирование лозунгов" на протесте 31 января

Красносельский райсуд Петербурга решил оштрафовать на 5 тысяч рублей инвалида Евгения Агафонова за перекрытие дорог и скандирование лозунгов в ходе демонстрации 31 января, оповестили в "Апологии протеста".

Агафонову инкриминировали нарушение по ч. 6.1 ст.20.2 КоАП, известил его адвокат Сергей Локтев.

Агафонов является инвалидом III группы бессрочно по слуху. В ходе судебного процесса он сообщил, что 31 января оказался в толпе протестующих случайно, так как изначально шёл в магазин "Мир искусства" - по профессии он проектировщик и художник по дереву. Естественным образом он не смог услышать призывы полицейских к прекращению акции. Когда петербуржец увидел, что граждан начали задерживать, то жестом показал силовикам, что не понимает, что они говорят. Несмотря на это он сам оказался в автозаке.

В полиции Агафонов провёл 9 часов и переводчика ему так и не предоставили.

"В протоколе же полицейские указали, что Агафонов "совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги", несмотря на то, что не имеет возможности говорить", - резюмировали в "Апологии протеста".

Несмотря на инвалидность и попытку объясниться, мужчине назначили минимальный штраф в размере 5 тысяч рублей.