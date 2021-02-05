На столичного мундепа Янкаускаса завели отдельное "санитарное дело"

Столичный муниципал Константин Янкаускас стал фигурантом уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК) из-за поста в Twitter о протестной манифестации, прошедшей 23 января, известил "МБХ медиа" адвокат Илья Уткин.

"Он был свидетелем в общем деле, а это персональное по 236-й статье УК завели. И расследовать будет не ГСУ МВД как у всех, а СК. Это не выделено в отдельное производство, а совершенно самостоятельная история", - уточнил Уткин.

Адвокаты располагают информацией, что дело на Янкаускаса завели за ретвит обращения Алексея Навального из суда, в котором он призвал граждан выходить на улицу 23 января.

Напомним, фигурантами "санитарного дела" совокупно являются жители Москвы, общественные деятели Люся Штейн, Анастасия Васильева, Олег Навальный, Любовь Соболь, Олег Степанов, Мария Алёхина, Кира Ярмыш, Дмитрий Барановский и Николай Ляскин.

Фото: Константин Янкаускас / Facebook